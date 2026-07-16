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Пскович напал на врача скорой помощи в Петербурге

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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении уроженца Псковской области, напавшего на сотрудника скорой в Красном Селе. Мужчина задержан, сообщили 16 июля в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По данным следствия, вечером 12 июля мужчина без какого-либо значительного повода ввязался в конфликт с врачом скорой помощи у подъезда одного из домов на проспекте Ленина в Красном Селе. Медики приехали туда по вызову.

В ходе конфликта подозреваемый напал на врача и ударил его кулаком в голову. После этого мужчина скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Псковской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, пишет «Фонтанка».

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