Происшествия

Троих жителей Новосокольников подозревают в краже металлических раковин

Троих жителей Новосокольников подозревают в краже металлоизделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в период с 22 по 26 октября в помещении на улице Шоссейной в Новосокольниках выставили окно. Оттуда похитили 18 чугунных радиаторов отопления и 12 металлических раковин. Причинённый ущерб составил около 26 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» установили личности подозреваемых, это трое безработных жителей города Новосокольники, мужчины 1970, 1982 и 1992 годов рождения.

По версии следствия, злоумышленники проникли в здание, похитили металлоизделия и на автомобиле вывезли их в пункт приёма металла. Подозреваемые дали признательные показания. Часть похищенного изъята.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.