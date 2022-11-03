Происшествия

Пскович воткнул нож в бедро сожительницы из-за запаха сигарет

Житель Пскова ударил сожительницу ножом в бедро из-за запаха сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Молодые люди употребляли алкоголь, затем девушка решила сходить в магазин, чтобы купить еще спиртосодержащих напитков. Псковичка закурила по дороге домой, а её сожитель почувствовал от девушки запах сигарет и разозлился. Схватив кухонный нож, он нанес им удар в левое бедро сожительницы, затем ударил кулаком по лицу. В результате девушке причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.