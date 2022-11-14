Происшествия

Пьяный пскович кинул в лицо жены стеклянную бутылку и убил её

Расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении супруге телесных повреждений со смертельным исходом, завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

По версии следствия, 17-18 июля обвиняемый, находясь по месту жительства в одной из квартир в городе Пскове, поссорился на бытовой почве с супругой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он ударил потерпевшую руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, а также бросил ей в лицо стеклянную бутылку. В результате черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.