Происшествия

Россиянин убил жену и попытался зарезать трёхмесячного сына

Обстоятельства убийства женщины и нападения на её трёхмесячного сына расследуются в Магнитогорске. Как уточнили в СУ СК России по Челябинской области, по подозрению в совершении преступления задержан супруг погибшей.

Фото: СУ СК России по Челябинской области

Нападение произошло 17 ноября. Нетрезвый муж поругался с женой, после чего напал на неё с ножом и нанёс несколько ударов. От полученных травм женщина скончалась. После мужчина ранил ножом трёхмесячного сына.

В ведомстве уточнили, что жизни младенца на данный момент ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное, пишет RuNews24.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.