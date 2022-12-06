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Происшествия

Внедорожник Audi сгорел в Великих Луках

07.12.2022 10:25|ПсковКомментариев: 0

Автомобиль Audi Q7 сгорел в Великих Луках вечером 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на пульт управления поступило в 22:40. В Великих Луках на улице Розы Люксембург загорелся автомобиль Audi Q7 2018 года выпуска. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Также в 4:17 горела кровля трехквартирного жилого дома в Пскове. Огонь повредил стену одной из квартир. В ведомстве считают, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки внутри жилого дома.

А в деревне Заньково Островского района сгорел гараж, предположительно, из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного котла. Пожарным удалось спасти жилой жом.

Теги: #происшествие #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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