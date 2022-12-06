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Алексей Овсянников о «закладках» в Корытово: У каждой сосны полицейского не поставишь

Проблема распространения наркотиков в Корытовском лесопарке в Пскове — проблема, известная полиции. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В эфир дозвонился радиослушатель, который обратил внимание на то, что в Корытовском лесопарке местные жители часто замечают «закладчиков», которые прячут в лесу наркотики.

«Вопрос достаточно актуальный. На 1 ноября у нас 106 закладчиков задержано в Псковской области, в том числе их выявляли и в Корытовском лесопарке. Точно их число не скажу, но тема нам известная. К сожалению, там выявляются закладчики каждый год, но у каждой сосны полицейского не поставишь», - заметил Алексей Овсянников.

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Распространением наркотиков, по словам начальника управления МВД России по Псковской области, становятся люди, которые ищут лёгких денег.