Происшествия

Укушенному бездомной собакой ребёнку в Пскове выплатят деньги за моральный вред

Укушенному бездомной собакой семилетнему ребёнку в Пскове выплатят 30 тысяч рублей за моральный вред. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: архив ПЛН

Прокуратура Пскова провела проверку по обращению матери мальчика. 16 мая 2021 года во время прогулки в Пскове ребёнка укусила бездомная собака. «В результате укуса мальчик получил телесные повреждения, испытал сильное волнение и страх. До настоящего времени он боится животных, не может забыть перенесенный стресс», - уточнили в прокуратуре.

В 2021 году обязанности по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев возложили на комитет по ветеринарии Псковской области и подведомственные ему учреждения. Прокуратура Пскова направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с указанного учреждения в пользу несовершеннолетнего в размере 30 000 рублей.

Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.