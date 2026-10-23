В Острове задержаны курьеры мошенников, забравшие у пенсионерки 9 млн рублей

Полицейские пресекли деятельность курьеров мошенников, завладевших сбережениями пожилой местной жительницы в сумме более 9 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь к жительнице города Острова, женщине 1951 года рождения, с использованием телефонов и популярного мессенджера обращались неустановленные лица, которые представлялись правоохранителями.

Обманным путем под предлогом освобождения от ответственности за якобы оказание помощи ВСУ злоумышленники завладели деньгами горожанки.

Эти деньги на территории города Острова потерпевшая поэтапно передала трем курьерам мошенников. Когда женщина убедилась, что стала жертвой аферистов, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Задержаны двое подозреваемых. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение третьего фигуранта устанавливается. Расследование продолжается.