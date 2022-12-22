Происшествия

Более 900 тысяч гривен пытались перевезти через госграницу в Псковской области

Более 900 тысяч гривен пытались перевезти через госграницу в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» в ходе пограничного контроля в легковом автомобиле под управлением гражданина Украины, следующего на выезд из России, выявили более 900 тысяч гривен, что эквивалентно порядка 25 тысячам долларов США.

Деньги передали сотрудникам Псковской таможни для проведения проверки и принятия процессуального решения.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.