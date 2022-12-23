Происшествия

Жилой дом сгорел из-за аварийной работы котла в Великих Луках

Жилой дом сгорел из-за аварийной работы котла в Великих Луках 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 21:54 в ведомство поступило сообщение о возгорании на улице Мирной.

Сгорел жилой дом. Предположительная причина – аварийный режим работы котла на твердом топливе.

В 10:00 в МЧС сообщили, что на улице Подгорной в деревне Гораи Островского районе в многоквартирном двухэтажном жилом доме горела сажа в дымоходе. Сотрудники управления назвали причиной возгорания нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.