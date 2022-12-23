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Более 13 млн рублей присвоили сотрудники великолукской «Фармации»

Псковский областной суд признал законным приговор в отношении пяти сотрудников великолукского предприятия «Фармация» за присвоение и растрату более 13 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В состав организованной преступной группы входили директор, заместитель директора по финансовым и эконмическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер и бухгалтер-кассир централизованной бухгалтерии», – отметили в региональной прокуратуре.

Осужденным назначили наказание с применением положений статьи 73 УК РФ в виде условного лишения свободы на срок от 3 лет до 5 лет 6 месяцев.

Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности на сумму свыше 13,2 млн рублей, подлежит взысканию с них в солидарном порядке.