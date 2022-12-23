Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта скидок от профсоюза
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Газ в быту
рост тарифов
итоги-2022 спорт
Господин Рейтингомер
лонгрид кушать подано
Новая «Пчёлка» в Пскове
Новогодняя акция на Geely
новое в недвижимости
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
экватор в облсовпрофе
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Происшествия 23.12.2022 19:508 В Пскове по горячим следам установили лиц, закидавших снегом Вечный огонь 27.12.2022 11:260 Более 13 млн рублей присвоили сотрудники великолукской «Фармации» 27.12.2022 10:000 Два жилых дома горели в Псковской области 27.12.2022 09:220 Пропавшего при неназванных обстоятельствах мужчину разыскивают в Псковской области 26.12.2022 22:020 Печерянин трижды избил сожительницу и предстал перед судом 26.12.2022 20:420 Россиянин зарезал бывшую жену из-за ревности
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 21.12.2022 13:0718 Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя 20.12.2022 18:334 Педофил совратил девятерых детей в Пскове 22.12.2022 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 23.12.2022 15:069 Василий Осипов покидает пост вице-губернатора Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Более 13 млн рублей присвоили сотрудники великолукской «Фармации»

27.12.2022 11:26|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной суд признал законным приговор в отношении пяти сотрудников великолукского предприятия «Фармация» за присвоение и растрату более 13 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В состав организованной преступной группы входили директор, заместитель директора по финансовым и эконмическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер и бухгалтер-кассир централизованной бухгалтерии», – отметили в региональной прокуратуре.

Осужденным назначили наказание с применением положений статьи 73 УК РФ в виде условного лишения свободы на срок от 3 лет до 5 лет 6 месяцев.

Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности на сумму свыше 13,2 млн рублей, подлежит взысканию с них в солидарном порядке.

Теги: #прокуратура псковской области #фармацевты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 40 человек
27.12.2022, 11:280 Псковский Дом офицеров подвел итоги творческих достижений в год своего 75-летия 27.12.2022, 11:260 Более 13 млн рублей присвоили сотрудники великолукской «Фармации» 27.12.2022, 11:100 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год 27.12.2022, 11:100 Ледовое шоу «Отважная Герда» покажут в Пскове 27 декабря
27.12.2022, 10:580 Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы – опрос 27.12.2022, 10:470 Владимир Гоголев покидает пост управляющего Псковского регионального отделения ФСС 27.12.2022, 10:450 Чудское озеро вошло в десятку популярных направлений для катания на льду 27.12.2022, 10:430 «Лига справедливости»: Оспаривание завещания
27.12.2022, 10:410 Офисы регионального отделения Социального фонда будут работать в каждом районе Псковской области 27.12.2022, 10:330 Названо количество предприятий общественного питания в Псковской области 27.12.2022, 10:270 «Псковэнергосбыт»: В новогодние каникулы потребителям будет доступен «электронный офис» 27.12.2022, 10:160 «Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах года и подготовке к выборам-2023
27.12.2022, 10:070 Тётя из Куйбышева разыскивает племянника в Пскове 27.12.2022, 10:000 Два жилых дома горели в Псковской области 27.12.2022, 09:450 За самоотверженный труд и спасённые жизни поблагодарил сотрудников МЧС Александр Котов 27.12.2022, 09:330 Специалист заявил о необходимости разработки правил космического движения
27.12.2022, 09:220 Пропавшего при неназванных обстоятельствах мужчину разыскивают в Псковской области 27.12.2022, 09:120 Каких витаминов россиянам не хватает зимой, объяснила диетолог 27.12.2022, 08:590 Переизбыток алкоголя на Новый год раздражает каждого десятого псковича — опрос 27.12.2022, 08:480 Создание фонда защиты инвестиций россиян решили отложить
27.12.2022, 08:370 Дом детского творчества в Стругах Красных оборудуют пандусом по требованию прокуратуры 27.12.2022, 08:240 Эксперты оценили готовность российского образования к вызовам будущего рынка 27.12.2022, 08:120 Поддельные решения общих собраний предложили выявлять с помощью жильцов 27.12.2022, 07:510 День спасателя отмечают в России 27 декабря
27.12.2022, 07:353 ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете 27.12.2022, 07:170 Ледяные дожди могут пойти в Псковской области 27.12.2022, 06:580 Небогатым россиянам предложат социальный банковский вклад 26.12.2022, 23:010 Книга рекордов Рейтингомера - 2022. ВИДЕО
26.12.2022, 22:270 Божественная литургия пройдет в Псково-Печерском монастыре в новогоднюю ночь 26.12.2022, 22:020 Печерянин трижды избил сожительницу и предстал перед судом 26.12.2022, 21:400 Терапевт предупредил, что недостаток солнца может привести к депрессии 26.12.2022, 21:250 Псковичей приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Девушка и смерть»
26.12.2022, 21:131 Опрос ПЛН-ТВ: Сколько псковичи планируют потратить на празднование Нового года? 26.12.2022, 21:050 Профилактическое мероприятие «Пешеход и Новый год!» прошло в Великих Луках 26.12.2022, 20:420 Россиянин зарезал бывшую жену из-за ревности 26.12.2022, 20:250 Глава Пскова Борис Елкин занял 30-е место в национальном рейтинге мэров российских городов
26.12.2022, 20:030 В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь 26.12.2022, 19:430 Более пятидесяти шаров сняли с «Ёлки желаний» участники акции в Пскове 26.12.2022, 19:210 Жемчужная ящерица продается в Пскове за 6,5 тысяч рублей 26.12.2022, 19:200 Итоговое заседание антинаркотической комиссии провели в Островском районе
26.12.2022, 19:209 Поуехавшие 26.12.2022, 18:550 Психолог назвала основные причины появления апатии и способы борьбы с ней 26.12.2022, 18:320 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 декабря 26.12.2022, 18:300 Ограждение обновили по периметру школьной территории в Стругах Красных
26.12.2022, 18:150 Псковские библиотеки приглашают читателей на новогодние мероприятия 26.12.2022, 18:000 ФСБ провела обыски в Росавиации 26.12.2022, 17:520 Книга рекордов Рейтингомера - 2022 26.12.2022, 17:520 Уровень регистрируемой безработицы снизился в Псковской области
26.12.2022, 17:500 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году. ВИДЕО 26.12.2022, 17:410 Жители Псковской области оценили 2022 год с точки зрения карьеры 26.12.2022, 17:390 В стругокрасненской школе установят пандус по требованию прокуратуры 26.12.2022, 17:320 **** есть, а слова нет
26.12.2022, 17:320 Мужчина лишился свободы за повторное пьяное вождение и ДТП в Куньинском районе 26.12.2022, 17:290 Председателей советов многоквартирных домов и ТОСов приглашают на встречу в Пскове 26.12.2022, 17:190 Александр Котов об итогах года, санкционном давлении и развитии экономики 26.12.2022, 17:190 Россиянам рассказали, в каком количестве можно есть имбирное печенье
26.12.2022, 17:130 Автобусы поедут по Троицкому мосту в Пскове с 29 декабря 26.12.2022, 17:030 Семь жилых домов и детский сад остались без тепла в Пскове 26.12.2022, 16:500 Работу согласительной комиссии положительно оценил Александр Котов 26.12.2022, 16:480 Дом культуры открыли в гдовском поселке Смуравьево-2
26.12.2022, 16:390 Псковские приставы одержали победу в межведомственном турнире по настольному теннису 26.12.2022, 16:310 Александр Котов о госдолге региона: Катастрофы тут нет 26.12.2022, 16:200 Полицейские обеспечили общественный порядок на праздничных мероприятиях в Великих Луках 26.12.2022, 16:190 Жительница Екатеринбурга задушила троих детей из-за «вселившегося в них дьявола»
26.12.2022, 16:170 Псковичей предупредили о летальных последствиях пристрастия к соли 26.12.2022, 16:110 Александр Котов: Бюджет региона на 2023 год готов к принятию во втором чтении 26.12.2022, 16:060 Псковские газовики оказали помощь приюту для животных 26.12.2022, 16:040 В каких случаях обязательно требуется выписка из ЕГРН, объяснили псковичам
26.12.2022, 15:540 О судьбе порховской свалки рассказал спикер регионального парламента 26.12.2022, 15:510 «Снежный десант» спустился с крыши псковской детской больницы 26.12.2022, 15:460 Петербуржца на корпоративе закрыли в сейфе без ключей 26.12.2022, 15:420 Псковское областное Собрание депутатов не замалчивает волнующие людей проблемы - Александр Котов
26.12.2022, 15:390 В Южной Корее впервые обнаружили поедающую мозг амебу 26.12.2022, 15:381 Путин увеличил численность Федеральной службы судебных приставов 26.12.2022, 15:250 Александр Котов призвал псковичей с оптимизмом смотреть в будущее 26.12.2022, 15:220 Лучших социальных работников чествовали в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru