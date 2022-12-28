Происшествия

Пропавшую девушку с двумя детьми разыскивают в Псковской области

25-летнюю Дарью Вахрамееву и двоих несовершеннолетних детей разыскивают в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшие могут находиться в Псковской области. 22 декабря они ушли в неизвестном направлении, с тех пор местонахождение девушки и детей неизвестно.

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы Дарьи Вахрамеевой: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, зелёные глаза. Девушка была одета в чёрное пальто, чёрный спортивный костюм и чёрные кроссовки.

Вместе с девушкой пропали два мальчика - 8-летний Роман Петров и 2-летний Тимофей Вахрамеев.

Приметы Романа Петрова: рост 145 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в чёрную куртку, серую кофту, чёрные штаны, чёрную шапку и бежевый шарф.

Приметы Тимофея Вахрамеева: рост 115 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. На нём был жёлтый комбинезон, чёрные ботинки, бежевая шапка и коричневый шарф.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.