Происшествия

Бывшие силовики предстанут перед судом в Пскове за хищение бюджетных средств и техники

Участники преступного сообщества предстанут перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств и имущества в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Расследование уголовного дела завершено в отношении троих из девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в серии мошеннических действий в особо крупном размере и других преступлений, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовали раскрытию и расследованию преступлений.

«С 2018 по 2021 годы участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчиненные из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей совершили хищение мошенническим путем бюджетных средств МВД России на сумму почти 11 млн рублей, а также похитили мошенническим путем 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также специальную технику, причинив в результате указанных и иных противоправных действий общий ущерб на сумму почти 20 млн рублей», – перечислили в следственном комитете.

Уголовное дело возбудили и расследовали при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные на сумму около миллиона рублей, а также наложили арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов в Псковской области и других регионах России на общую сумму в 7 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.