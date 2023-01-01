Происшествия

Восемь человек пострадали от фейерверков в Петербурге

Восемь человек пострадали от применения фейерверков в Санкт-Петербурге за новогоднюю ночь, сообщает городское ГУМЧС.

«В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий», - говорится в сообщении.

В частности, на проспекте Кузнецова, 21 от попадания фейерверка обгорел балкон одной из квартир, на кровле дома 5 по улице Архитектора Данини в Пушкинском районе произошло возгорание строительных материалов, пишет РИА Новости.

Еще одна петарда попала на балкон одной из квартир дома на Понтонной улице, здесь обошлось без возгорания.