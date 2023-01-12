Происшествия

Пропавшую месяц назад 16-летнюю девушку ищут в Псковской области

Пропавшая 16-летняя Елена Жунгиету может находиться в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт»

в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

С 9 декабря 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 165 см, телосложение нормальное, чёрные волосы, карие глаза. Была одета в чёрную куртку, зелёную спортивную кофту на «молнии», тёмно-синие джинсы, чёрные берцы. С собой у подростка был чёрный рюкзак.

Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Елены Жунгиету, могут сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.