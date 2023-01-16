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Вандалы обломали рога инсталляциям в виде оленей в Печорах. ФОТО

Вандалы обломали рога инсталляциям в виде оленей в Печорах.

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Композицию «Олени в лесу» сломали. Один из оленей не горел, пишет газета «Печорская правда».

«Теперь не совсем понятно, как будем восстанавливать композицию. Вероятно, нужны будут сварочные работы», - объяснила ситуацию глава администрации городского поселения «Печоры» Екатерина Морозова.

Местных жителей попросили обратиться в администрацию городского поселения, если они стали свидетелями совершения факта вандализма.