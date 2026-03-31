 
Происшествия

Похититель детского питания и кофе из Рязани попался в Пскове

Молодой человек, проживающий в Санкт-Петербурге, приехал в Псков в гости к друзьям, а уехал в качестве обвиняемого, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Мировой судья города Пскова с участием прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца 
города Рязань, обвиняемого в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ.

В суде установлено, что молодой человек в октябре 2025 года приехал в Псков в гости к друзьям, где захотел украсть товары из магазина. Он решил похитить детское питание и кофе, которые в дальнейшем можно продать и таким образом заработать денег.

Однако похитителя детского питания и кофе поймали сотрудники полиции. По результатам рассмотрения данного уголовного дела к подсудимому применена уголовно-правовая мера в виде судебного штрафа.

«Желание заработать "легкие" деньги привело молодого человека на скамью подсудимых», - добавили в прокуратуре.
