Завершилось расследование дела о взятке в отношении псковского госслужащего

Следственный отдел Гатчины завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего Александра Милянтея. Он обвиняется в даче взятки экс-руководителю факультета допобразования вуза.

Обвинительное заключение утверждено Гатчинской прокуратурой, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства. Материалы переданы в местный суд. В качестве обеспечительной меры арест наложен на BMW X5 обвиняемого. Стоимость автомобиля - более 1,5 млн рублей.

По данным следствия, в 2022 году мужчина через посредника передал 150 тысяч рублей руководителю факультета дополнительного образования. Деньги предназначались за помощь в зачислении сына на первый курс юрфака. Он должен был учиться очно. Потомок беспрепятственно сдал вступительные испытания и был зачислен в приоритетном порядке на место по особой квоте, пишет 47news.

Деньги он передавал декану, который совмещал должность с постом ответственного секретаря приемной комиссии. Сделка состоялась 9 июля 2022 года, а в обмен на деньги абитуриент получил экзаменационные задания и ответы к ним.

Александр Милянтей - заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. Родился – 19 мая 1972 в Пскове.

Имеет два высших образования: в 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет (квалификация «Инженер-системотехник»), в 2019 году Псковский государственный университет по направлению «Экономика» (квалификация Магистр).

Трудовую деятельность начал в мае 1995 года в налоговых органах Российской Федерации. Занимал должности ведущего инженера, главного специалиста, заместителя начальника отдела, начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области; с февраля 2014 – в должности начальника отдела, и.о. заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Приказом ФНС России от 17 июля 2014 года назначен на должность заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Награжден почетной грамотой управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, медалью Федеральной налоговой службы России «За безупречную службу» I и II степеней.

В УФНС России по Псковской области непосредственно координирует и контролирует деятельность: