Происшествия

Пскович помог женщине не стать жертвой телефонных мошенников

Пскович помог женщине не стать жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотелось бы выразить огромную благодарность молодому человеку. К сожалению, имени не знаю, но может прочтёт и узнает себя. 16 января в 16:00 моей маме поступил звонок о мошенниках. Много раз предупреждала маму о мошеннических схемах, но в этот раз её убедили по телефону. Мама подошла к банкомату в магазине и проводила манипуляции, которые ей диктовали по телефону», - рассказала псковичка в социальных сетях.

Как объяснила женщина, от мошенников спасло только то, что мама забыла ПИН от одной из карт. Однако, ее продолжали убеждать, набирать какие-то цифры.

«Мама, растерявшись, отключилась, но звонки продолжались. Увидев этот беспредел, молодой человек взял мамин телефон, сказал что он сын. Заблокировал их номер. Молодой человек, если вы читаете и узнали себя, спасибо вам огромное!» - заключила псковичка.

В комментариях участники сообщества стали давать советы, которые помогли бы снизить количество звонков от мошенников. «Поставьте маме прием звонков только из телефонной книги, если присутствует такой функционал», - посоветовал мужчина.

Псковичка добавила, что «служба безопасности банка» звонила через мессенджер.