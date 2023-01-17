Происшествия

Настойчивые мошенники обогатились на 2 млн рублей за счёт жителя Пскова

Житель Пскова поддался на уловки мошенников и перечислил им два миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в январе мужчине неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Они сообщили ему, что некие злоумышленники якобы намереваются незаконно оформить на него кредит. Чтобы предотвратить это, мошенники настойчиво предлагали собеседнику срочно самому взять кредит и перевести деньги на «резервный счёт».

Горожанин последовал совету звонивших и перевёл на указанные ему счета в общей сложности более двух миллионов рублей, а когда убедился, что его ввели в заблуждение, обратился за помощью в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.