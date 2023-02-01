Происшествия

Мужчину задержали за кражу спиртных напитков в магазине в Великих Луках

Мужчину задержали по подозрению в краже в Великих Луках 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на улице Матвея Кузьмина сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 49-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства великолучанина передали сотрудникам полиции.