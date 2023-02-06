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Великолучанин вступил в экстремистское движение в СИЗО и занимался пропагандой

Уроженец города Великие Луки, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области (Островский район, деревня Крюки-1), оказался причастен к пропаганде среди осужденных идей запрещенного в России международного общественного движения «Арестантское уголовное единство»*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что мужчина принял в колонии предложение от другого осужденного, имеющего более высокий авторитет в криминальном обществе, вступить в ячейку экстремистского движения. После он активно осуществлял деятельность, направленную на поддержание среди осужденных идеологии, выражавшейся в отрицании общепринятых моральных принципов, пропаганде насилия как способа достижения цели и призывам к неподчинению законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Островский городской суд признал заключенного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282.2 УК РФ, ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев.

Добавим, на данный момент мужчина отбывает наказание за преступление в сфере оборота наркотиков.

Приговор вступил в законную силу.

* движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.