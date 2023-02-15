Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Стругах Красных

Мужчина погиб при пожаре в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании в ведомство сообщили 14 февраля в 8.45. В жилом доме №4 на две семьи по Лагерному переулку выгорела комната.

Пенсионерку 1953 года рождения доставили в Псковскую областную клиническую больницу. Также сотрудники ведомства обнаружили на месте погибшего мужчину 1976 года рождения.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти одного человека и жилой дом.

В Острове по улице Островских Молодогвардейцев на производственной площадке огонь повредил стены временного строения. В ведомстве считают, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания в электросети вагончика, который удалось спасти от распространения огня.