Происшествия

Сарай подожгли в псковской деревне Черняковицы

Сарай горел в деревне Черняковицы-1 Псковского района 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 18:00. Сарай выгорел, кроме того, огонь повредил внутреннюю стену. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

В тот же день в деревне Борохново Палкинского района горел одноэтажный строящийся дом. Огонь повредил потолок. По имеющимся сведениям, возгорание случилось из-за неисправности холодильника.

Кроме того, у дома №11 на улице Рижской в Печорах случилось возгорание в автомобиле Ford Fusion 2007 года выпуска. Огонь повредил моторный отсек и капот. Предполагается, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.