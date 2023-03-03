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Отец и сын отправятся в колонию за выращивание марихуаны на даче в Опочецком районе

07.03.2023 07:52|ПсковКомментариев: 0

Отец и сын выращивали марихуану на даче в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Отец и сын с весны по лето 2021 года на даче в Опочецком районе оборудовали помещение, в котором выращивали марихуану. Полученный урожай подсудимые планировали реализовать на территории Санкт-Петербурга. Злоумышленников задержали сотрудники полиции при перевозке наркотиков.

Работники прокуратуры Псковского района поддержали государственное обвинение в отношении ранее не судимых петербуржцев, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ и частью 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере и покушение на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств назначил наказание отцу в виде лишения свободы на 12 лет 6 месяцев с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 10 месяцев, сыну - 10 лет с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 9 месяцев. Отбывать наказание в виде лишения свободы осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: #прокуратура #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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