Происшествия

Два подростка ушли из школы в Пскове и пропали

Двух подростков разыскивают в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

УМВД России по городу Пскову устанавливает местонахождение несовершеннолетних, которые 6 марта около 11.00 ушли из школы и до настоящего времени не вернулись домой.

Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить по телефону 89990938392 или в дежурную часть УМВД России по городу Пскову по номеру 59-63-22.