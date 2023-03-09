Происшествия

Пскович решил украсть еду в Международный женский день и попался росгвардейцам

Молодого человека задержали в Пскове по подозрению в хищении 8 марта - в Международный женский день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.