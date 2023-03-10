Происшествия

«Может представиться чужим именем»: еще один школьник пропал в Пскове

Даниила Овсиенко 2005 года рождения разыскивают в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

9 марта около 13.00 несовершеннолетний ушел из специальной коррекционной школы №2 и до настоящего времени не вернулся домой. Отмечается, что молодой человек может представиться чужим именем.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даниила Овсиенко, просят сообщить по телефону в дежурную часть УМВД России по городу Пскову по номеру: 59-63-22.

Напомним, это не первое исчезновение несовершеннолетних в Пскове на этой неделе.

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