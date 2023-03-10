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Ещё один подросток ушёл из школы и пропал в Пскове

10.03.2023 15:18|ПсковКомментариев: 0

Псковские полицейские разыскивают подростка, который ушёл из школы и пропал. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

УМВД России по городу Пскову устанавливает местонахождение несовершеннолетнего Дмитрия, который 9 марта около 11:00 ушел из школы и до сих пор не вернулся домой.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону 89990938392 или в дежурную часть УМВД по номеру 59-63-22.

Ранее сообщалось, что разыскиваются ещё двое подростков, которые ушли из школы 6 марта.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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