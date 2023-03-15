Происшествия

Переломы получили четыре псковички на рабочем месте из-за падений

Сообщения, когда работники по неосторожности падают на рабочем месте и получают серьезные травмы, регулярно приходят в Государственную инспекцию труда в Псковской области из медицинских учреждений региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции. Ведомство поделилось четырьмя подобными случаями.

В инспекцию поступило извещение о несчастном случае с работником отделения почтовой связи города Великие Луки. Кладовщица, женщина 1962 года рождения, упала на ступеньках крыльца и получила травму – закрытый перелом костей левой голени.

Еще один несчастный случай произошел с сотрудницей комитета по строительству и ЖКХ. Женщина 1972 года рождения на рабочем месте подвернула ногу и упала, получив травму - перелом.

Также несчастный случай произошел с работником детского сада №9 общеразвивающего вида города Пскова. Во время прогулки с детьми женщина 1967 года рождения поскользнулась и упала, сломав руку.

Поступило извещение и о несчастном случае с работником магазина «Пятерочка» в Пскове. Работница, женщина 1967 года рождения, на рабочем месте подвернула ногу и упала, в результате чего получила травму – закрытый перелом левой лодыжки.

«Пожалуйста, будьте осторожны, не спешите, берегите свое здоровье!» - призвали в инспекции.