Происшествия

Два пожара в садовых домах ликвидировали в Псковской области

Два пожара в садовых домах ликвидировали в Псковской области 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В 9.57 поступило сообщение о возгорании в СНТ «Рижское» Псковского района. Садовый дом выгорел изнутри по всей площади. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети внутри дома. Спасти от огня удалось автомобиль.

Еще один пожар произошел в СНТ «Печатник» в Великих Луках в 16.55. В садовом доме в комнате сгорели постельные принадлежности. Причина, предварительно, – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Садовый дом от огня спасли.

Помимо этого, в 20.41 в ведомство сообщили о возгорании в деревне Шаплово Дедовичского района. Сгорело бесхозное строение. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.