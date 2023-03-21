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Суд обязал ликвидировать гигантскую стихийную свалку в Великих Луках

По требованию прокурора суд обязал администрацию Великих Лук ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: архив ПЛН

Ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отходах производства и потребления. В ходе надзорных мероприятий установили, что на улице Гоголя расположена несанкционированная свалка отходов площадью 10453 квадратных метров.

Управление ЖКХ администрации Великих Лук и администрация города в нарушение требований федерального законодательства, несмотря на внесенное прокурором представление и наличие предписания органов Росприроднадзора, не приняли мер по ликвидации свалки отходов, отметили в ведомстве.

Прокурор Великих Лук обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия муниципальных властей и возложении на них обязанности устранить выявленные нарушения закона.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Великих Лук.