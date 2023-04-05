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Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в опочецкой деревне, пострадавшую женщину доставили в больницу

05.04.2023 08:48|ПсковКомментариев: 0

Мужчина погиб при пожаре в деревне Песчивка Опочецкого района 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В ведомство о пожаре на улице Широкой сообщили в 3.31. Жилой дом выгорел изнутри, огонь уничтожил кровлю. Женщину 1965 года рождения доставили в Опочецкую межрайонную больницу. На месте пожара обнаружен погибший мужчина.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасти от огня удалось две хозяйственные постройки.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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