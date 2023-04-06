Происшествия

До смерти забившего пенсионера великолучанина заключили под стражу

Великолучанина, который избил до смерти 72-летнего соседа, заключили под стражу до 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

В ночь на 4 апреля пьяный подозреваемый поссорился с 72-летним соседом, который оказывал знаки внимания его возлюбленной. Тогда он сперва в коридоре общежития Великих Лук, а затем в комнате множество раз ударил его руками и ногами в голову и туловище. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

4 апреля 2023 года великолучанина задержали. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня 2023 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу.