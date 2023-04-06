Происшествия

Великолучанин избил до смерти 72-летнего соседа, который оказывал знаки внимания его возлюбленной

37-летний великолучанин из-за ревности избил до смерти соседа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь на 4 апреля подозреваемый поссорился с 72-летним соседом, который оказывал знаки внимания его возлюбленной. Тогда он сперва в коридоре общежития Великих Лук, а затем в комнате множество раз ударил его руками и ногами в голову и туловище. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан в процессуальном порядке. Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.