Пропавшего мужчину нашли мертвым в реке Ловать в Великолукском районе

Пропавшего Алексея Семенова 1974 года рождения нашли мертвым в реке Ловать в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Вечером 6 декабря прошлого года он ушёл из дома по улице Рыкановской в Великих Луках. Его местонахождение до последнего времени оставалось неизвестным.
Труп разыскиваемого без видимых признаков насильственной смерти. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.