Происшествия

Вандалы разломали ограждение у подземного перехода в Великих Луках

Ограждение у подземного перехода на улице Дьяконова повредили в Великих Луках 7 апреля. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Вчера на улице Дьяконова четверо вандалов повредили подземные переходы и избили мужчину, сделавшего им замечание.

Просить написать явку с повинной нет смысла, так как судя по тому что вы напали вчетвером на одного, то вы трусы», – написал автор поста.

«Почему в нашем городе полиция патрулирует территорию только на транспорте? Город маленький. Необходимо, чтобы полиция контролировала места массового скопления людей и не только. Не на машине а пешком ходить надо. Люди с ума сходят по разным причинам, и в разнос идет все, что им под руки попадается», – предложила горожанка.