Происшествия

Десять псковичей эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме на улице Гражданской

Десять псковичей эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме на улице Гражданской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Около 16:00 14 апреля в Пскове на улице Гражданской произошёл пожар в квартире многоквартирного жилого дома. Огонь повредил стену и мебель кухни.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём владельца квартиры.

«Пострадавших и погибших нет. Проводилась эвакуация 10 человек», - уточнили в ведомстве.