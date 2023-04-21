Происшествия

Пскович с топором украл велосипед горожанки

Пскович с топором украл велосипед горожанки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 апреля от дома на улице Советской похитили велосипед, принадлежащий псковичке. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники ведомства установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый гражданин 1968 года рождения.

Мужчина проходил по улице Советской и обратил внимание на стоявший возле дома велосипед, на котором был страховочный тросик. С собой у него был топор, им он перерубил трос и уехал.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенный велосипед обнаружен и изъят.