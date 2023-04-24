Происшествия

Дновца наказали за жестокое убийство четырех щенков в присутствии ребенка

Ранее судимого жителя Дновского района привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В феврале мужчина, находясь у себя дома, решил расправиться с четырьмя щенками. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетнего ребенка злоумышленник поднял трех щенков и бросил их на пол, что привело к кровоизлиянию внутренних органов и головного мозга. В результате щенки погибли. Выхватив из рук несовершеннолетнего ребенка четвертого щенка, мужчина расправился с ним аналогичным способом.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, признав в качестве отягчающих: рецидив преступлений и совершение преступления в состоянии опьянения.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.