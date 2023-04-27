Происшествия

Трех иностранцев заключили под стражу в Себеже за попытку пересечь границу

В Себеже трех иностранцев заключили под стражу по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуют уголовное дело в отношении трех иностранных граждан в возрасте от 17 до 19 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Ночью 24 апреля обвиняемые, находясь на территории Республики Беларусь и не имея возможности попасть в страны Евросоюза, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, однако вскоре их задержали в лесу сотрудники пограничной службы.

В настоящее время указанным лицам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.