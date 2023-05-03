Происшествия

Розыск мужчины прекратили в Пскове

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову установили местонахождение Андрея Анисимова 1970 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Уроженец города Пскова с 10 марта без вести пропал на территории областного центра. До последнего времени его местонахождение оставалось неизвестным.

Полицейские в ходе проводимых поисковых мероприятий обнаружили мужчину на территории Псковского района. «Он жив и здоров», - добавили в ведомстве.