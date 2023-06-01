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Предприимчивый пскович может сесть в тюрьму за ложный донос в полицию

05.06.2023 17:47|ПсковКомментариев: 0

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

В марте мужчина обратился в полицию и сообщил о хищении 30 тысяч рублей, которые находились в его рабочем автомобиле Audi, принадлежащем одной из организаций города. В дальнейшем было установлено, что деньги никто не похищал, а историю он придумал. 

В прокуратуре рассказали, что в марте обвиняемый припарковал автомобиль возле работы и пошел на свое рабочее место, но забыл закрыть машину, а ключ оставил в замке зажигания. Спустя некоторое время он подошел к служебному автомобилю, где обнаружил в салоне на водительском сидении и на заднем пассажирском сидении разбросанные личные вещи, которые находились в подлокотнике, а также в замке зажигания отсутствовал ключ. Кроме того, подлокотник салона был поврежден.

Мужчина понимал, что является материально ответственным лицом, и что ему необходимо будет впоследствии возмещать причиненный организации ущерб. Тогда он решил, что будет правильно, если ущерб будет платить третье лицо, которое похитило ключ из автомобиля. Он решил написать заявление в полицию и сообщить, что из машины похищены принадлежащие ему 30 тысяч рублей, хотя на самом деле никаких денег у него не было, деньги никто не похищал.

Санкция статьи обвинения (часть 1 статьи 306 УК РФ) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Теги: #прокуратура #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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