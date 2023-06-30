Происшествия

Печерянина поймали на хранении наркотиков

Уголовное дело по обвинению жителя Печорского района в хранении наркотиков поступило в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования установлено, что 23-летний местный житель, переписывался в Интернете с неустановленным лицом и договорился о незаконном приобретении мефедрона массой 1,16 грамма, что составляет значительный размер.

После оплаты мужчина получил фотографии с указанием местонахождения закладки, где и выкопал её из-под земли.

29 апреля наркотики обнаружили сотрудники полиции в ходе личного досмотра мужчины и изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело направили в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.