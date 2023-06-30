Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста задержали под Островом

В ходе мероприятий, проведенных экипажами ДПС на территории Островского района, установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, вечером 28 июня на дороге Остров – Вышгородок в Островском районе полицейские остановили для проверки автомобиль «Форд». Выяснилось, что этой иномаркой управлял 36-летний житель одной из деревень Островского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.