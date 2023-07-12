Происшествия

Площадка сгорела, вандал остался

Информация о том, что городские власти ищут деньги на восстановление спортивной площадки в парке на Запсковье, вызвала много вопросов. Площадка обгорела в мае в результате акта вандализма. Злодея нашли на следующий день. Если известно, кто поджигатель, почему заплатит не он, а бюджет? Сколько составила сумма ущерба? Как движется расследование уголовного дела? Что вандал сказал следователю на допросе о своих мотивах? Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера нашла ответы на эти вопросы.

Устал от шума

«Меня дочь разбудила в пять утра: "Мама, горит в парке!"», - псковичка Дарья Просвирнина рассказывает о произошедшем под ее окнами 22 мая.

Пожар в парке имени Гагарина на улице Гущина начался на рассвете.

«Сообщение о возгорании на спортивной площадке в парке имени Юрия Гагарина поступило в 04:58, - уточнили официальную картину произошедшего в пресс-службе регионального управления МЧС. - В результате повреждено резиновое покрытие и элементы деревянного баскетбольного щита. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава».

Очевидцы происшествия также позвонили в полицию, и на место отправилась оперативно-следственная группа. Поджог сразу стал основной версией.

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Но кому и зачем понадобилось жечь спортплощадку?

В эти дни город бурно обсуждал происшествие в парке Строителей, где подростки разгромили общественный туалет. Так что в соцсетях виновных назначили сразу: «Там все время куча молодежи тусуется вечером поздним, лет 14-17. Скорее всего, могут быть они». «Надо убогих не штрафовать а привлекать к трудотерапии, даже если это подросток». «У этих ошапурков есть родители, и учителя, и государство. Что-то не так с воспитанием». «Как обидно, что люди не ценят заботу. Наверно, это опять подростки». «Твари, которым родители не привили любовь к родному месту, ценностям, труду. Нынешнему поколению не страшны ни штрафы ни выговоры».

На следующий день полиция сообщила, что поджигатель найден. Однако из подросткового возраста он вышел еще в Советском Союзе. Злодеем оказался мужчина 1970 года рождения. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Вандализм».

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На удивление, вандал был трезвым. Во время допроса он рассказал, что живет рядом, а площадку решил сжечь, потому что устал слушать стук мяча и крики, которыми сопровождаются игры.

В 2020 году парк выиграл голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». В конце прошлого года благоустройство было завершено. В парке появились фонари, скамейки и урны, народные тропы превратились в полноценные пешеходные дорожки, были смонтированы воркаут-комплекс, детский игровой городок. И небольшая спортивная площадка в формате «два в одном». На прорезиненное покрытие поставили конструкцию, нижняя часть которой имитирует футбольные ворота, а сверху есть баскетбольное кольцо.

«Площадка пользовалась сумасшедшей популярностью, - утверждает Дарья Просвирнина. - У нас и до реконструкции дети носились с утра до вечера в футбол. Для их удобства и затевалась площадка. Было обидно, когда только одни ворота поставили, и не сделали ограждение, хотя была идея сделать вокруг сетку, чтобы за мячом постоянно не бегать».

Получается, что при попытке угодить всем при реконструкции парка, по максимуму использовать выделенные деньги — недовольными остались все. Подростки получили только одно кольцо и одни ворота, не поиграешь командами — так, мячик попинать. Да еще и бегай за ним по всему парку. А жители окрестных домов обрели постоянный источник шума. Вот у одного из них и «сорвало башню». Видимо решил: нет площадки — нет проблемы. Понадеялся, что по ночному времени поджигателя не найдут, раз микрорайон сладко спит накануне новой рабочей недели.

«Детям хочется играть сейчас»

В полиции Псковской Ленте Новостей сообщили, что передача в суд дела планируется в этом месяце. В Уголовном кодексе записано, что порча имущества в общественном месте «наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев».

Сумма ущерба составила 612 165 рублей. На днях стало известно, что городские власти ищут деньги на восстановление площадки.

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И это породило недоуменные вопросы в обществе. Вандала же нашли? Компенсация будет с него взыскана? За разъяснениями мы обратились к начальнику управления городского хозяйства Александру Грацкому.

«Все верно, - подтвердил он. - Но мы изыскиваем средства, потому что не хотим затягивать с ремонтом. Процесс небыстрый, а детям хочется играть сейчас».

Он пояснил механизм взыскания. Сначала суд должен будет вынести вердикт по уголовному делу. Только после того, как приговором суда будет признана вина подозреваемого, город сможет инициировать новый судебный процесс по взыскания с него ущерба. Муниципалитет уже накопил успешный опыт по такого рода делам. Как правило, они касаются порчи городского имущества во время ДТП, виновники которых по суду или через страховую компенсируют потери от сбитых светофоров, дорожных знаков и фонарных столбов.

Еще один вопрос, волнующий общественность, что значит «изыскиваем средства»? Не по улицам же чиновники ходят, глядя себе под ноги, не лежит ли там полмиллиона рублей? На это Александр Грацкий тоже пролил свет. На незапланированные расходы деньги в бюджете появляются чаще всего в ходе экономии на торгах.

«Мы понимаем, что ремонт площадки в парке имени Гагарина — это затраты, которые не были заложены на финансовый год, - констатировал Александр Грацкий. - Поэтому ждем, что где-то образуется экономия по итогам торгов, где-то по факту выполнения работ средства высвободятся. Подобных задач в течение года рождаются миллионы: там бортовой камень понизить, тут детскую площадку починить».

Пока что дети — те самые, кого интернет-комментаторы обвиняли в вандализме — прибрались на площадке.

«Дети — молодцы, на неделе пришли, все расчистили, собрали мусор, проволоку, что обгорело. Все чумазые после этого были, - рассказала Дарья Просвирнина. - Включились, чем смогли. Стыдно, что так долго площадку не могут восстановить. Дети там играют, больше негде, но находиться на пепелище неприятно».

Точные сроки ремонта начальник УГХ называть не стал, но заверил, что он произойдет «в самое ближайшее время».

Юли Магера

Фото Дарьи Просвирниной