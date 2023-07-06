Общество

В Пскове ищут средства на восстановление повреждённой огнём баскетбольной площадки

Администрация города Пскова изыскивает средства на восстановление повреждённой огнём баскетбольной площадки. Об этом сообщил представитель администрации, отвечая на вопрос в комментариях под постом на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Виталий Мальской / «ВКонтакте»

«Михаил Юрьевич, добрый день! Нет ли у вас возможности уточнить информацию по приведению в порядок сгоревшей спортивной площадки в парке Ю. А. Гагарина в Пскове? Времени с момента поджога прошло много, виновный, по информации СМИ, найден, а дети играют на площадке, которая находится в ужасном состоянии», - написал пскович.

Представитель городской администрации сообщил, что на данный момент изыскиваются средства на восстановление площадки. Также направлено исковое требование о взыскании ущерба.

Напомним, в Пскове 22 мая ночью в парке имени Гагарина, расположенном на улице Гущина, неизвестный на детской площадке поджег баскетбольный щит с кольцом. Об этом факте в полицию сообщили очевидцы. Подозреваемым оказался житель Пскова 1970 года рождения.

Отдел дознания УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).