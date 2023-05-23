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Названа предварительная причина возгорания баскетбольной площадки в псковском парке имени Гагарина

23.05.2023 09:24|ПсковКомментариев: 0

Поджог рассматривается в качестве предварительной причины возгорания баскетбольной площадки в парке имени Юрия Гагарина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: Оксана Григорьева / «ВКонтакте»

О возгорании у дома №8 по улице Гущина в ведомство сообщили в 4:48. На спортивной площадке огонь повредил резиновое покрытие и элементы деревянного баскетбольного щита. «По предварительной информации, причиной пожара стал поджог», - отметили в ведомстве.

Полиция устанавливает причастных к повреждению спортивной площадки в парке имени Юрия Гагарина.

Теги: #площадка
Источник: Псковская Лента Новостей
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