Происшествия

Названа предварительная причина возгорания баскетбольной площадки в псковском парке имени Гагарина

Поджог рассматривается в качестве предварительной причины возгорания баскетбольной площадки в парке имени Юрия Гагарина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: Оксана Григорьева / «ВКонтакте»

О возгорании у дома №8 по улице Гущина в ведомство сообщили в 4:48. На спортивной площадке огонь повредил резиновое покрытие и элементы деревянного баскетбольного щита. «По предварительной информации, причиной пожара стал поджог», - отметили в ведомстве.

Полиция устанавливает причастных к повреждению спортивной площадки в парке имени Юрия Гагарина.