Происшествия

Жилой дом и две хозяйственные постройки сгорели в куньинской деревне

Жилой дом и две хозяйственные постройки сгорели в деревне Долговица Куньинского района 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 9.33. Предположительная причина пожара – короткое замыкание внутри дома.

Помимо этого, в 8.55 стало известно о возгорании в доме №7 на улице Дзержинского в Дно. В одноэтажном четырехквартирном жилом доме в двухкомнатной комнатной квартире одна из комнат выгорела изнутри, вторая - закопчена. Возможная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в розетке в комнате. Спасти от огня удалось три квартиры.

В этот же день в 10.36 в МЧС сообщили о пожаре в деревне Фишнево Бежаницкого района. Там в бесхозном строении огонь уничтожил кровлю. По предварительной информации, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. От огня спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

Еще один пожар произошел в ночь с 12 на 13 июля, о нем стало известно в 2.41. На улице Владимирской в деревне Родине Псковского района рядом с мусоросборочной камерой сгорел мусорный контейнер.

Причина, по предварительной информации, неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Напомним, ранее возгорание произошло в навесе над контейнерной площадкой на улице Никольской в деревне Родине.